جمعية القادسية.. الفائض 4 ملايين

الدمام ـ حماد الدوسري | Thursday, 12 October 2017 - 00:00 am

أعلن القادسية خلال الجمعية العمومية أمس، في مقر النادي، فائضًا ماليًّا بنحو أربعة ملايين ريال من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات المالية: 55.971.377 مليون ريال، في حين بلغت المصاريف 51.615.460 مليون ريال، بواقع فائض مالي 4.355.917 مليون ريال. وشمل التقرير المالي استعراض العجز المرصود على الإدارة السابقة والإدارة الحالية 21.660.279 مليون ريال.

ولم يتجاوز عدد الحضور تسعة أعضاء، ومنعت إدارة القادسية يوسف الياقوت الرئيس السابق للنادي، من الدخول وحضور الجمعية العمومية، لعدم تسديده الرسوم المستحقة للعضوية.