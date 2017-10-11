أعلن القادسية خلال الجمعية العمومية أمس، في مقر النادي، فائضًا ماليًّا بنحو أربعة ملايين ريال من العام الماضي.وبلغت الإيرادات المالية: 55.971.377 مليون ريال، في حين بلغت المصاريف 51.615.460 مليون ريال، بواقع فائض مالي 4.