4 سعوديين ومدرب جودو في معسكر ياباني
مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Thursday, 12 October 2017 - 00:00 am
وقع الاتحاد السعودي للجـودو والجوجيتسو برئاسة المهندس لؤي هشـام ناظــر اتـفاقية تعـاون مـع جـامــعة تسوكوبا اليـابـانــية بـالــتـــعــاون مــع الحـــكومـــة اليابانية لاســتضـــافة أربـعة لاعبين سعوديين ومدرب وطني في معسكر خاص يـمولـه أحـــد بـرامـج الحــكومـة الــيابــانـية فــي طـوكيـو لتطوير اللاعب السعودي واللعبة في السعودية.
وأوضـح عبـد اللــه موريا المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي للجودو والجوجيتسو أن المعسكر الياباني سبـق الاتفاق عليه مع السفير الياباني في السعودية خلال زيارة أوكادا الخـبـيــر العالمي للعبة لمدينة الرياض في أبريل 2016 والتـي تم خلالها الاتفاق على تدريب أكثر من 40 مدرباً ولاعباً.