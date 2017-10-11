الفريد يحرز بطولة البحرين المفتوحة للتنس

الدمام ـ الرياضية | Thursday, 12 October 2017 - 00:00 am

حقق حيدر الفريد، لاعب فريق الصفا للتنس ذهبية بطولة البحرين المفتوحة للتنس تحت 8 أعوام عقب فوزه على المصنف الأول والثاني على مستوى مملكة البحرين بالإضافة إلى تجاوزه أقوى المنافسين من الجنسية الفرنسية.

وتعتبر هذه المشاركة هي الثانية للاعب حيدر الذي بدأ ممارسة اللعبة منذ 9 أشهر فقط في أكاديمية التنس قي نادي الصفا واستطاع بعد 4 أشهر من تحقيق المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في مملكة البحرين بمناسبة اليوم العالمي للتنس.