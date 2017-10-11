يوم النشاط العائلي لأول مرة في الرياض

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 12 October 2017 - 00:00 am

تنظم الهيئة العامة للرياضة غداً الجمعة وبعد غد السبت ولأول مرة فعالية يوم النشاط العائلي.

وتتضمن الفعالية أنشطة للعائلات منها اقضِ يومك أنت وعائلتك في أجواء ترفيهية وحماسية.

كما تتضمن أنشطة مناسبة لجميع الأعمار وأركاناً مجهزة للمشاركة في رياضات مختلفة مثل كرة السلة والطائرة والرماية وغيرها.

وسيشارك عدد كبير من ممثلي المجموعات الرياضية من داخل السعودية لتقديم المعلومات حول كيفية الانضمام.

وفي المساء ستبدأ مبادرة "أضيء ليلك" إذ سيكون بإمكان الجميع المشاركة في المشي داخل مضمار بطول 2.5كم ومزين بأعمدة مضيئة تستحق المشاهدة.

وستكون فعاليات الغد من 4 عصراً إلى 11 مساءً وبعد غد من 10 صباحاً إلى 10 مساءً في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي وشارع الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز "بالقرب من شارع الديوان".