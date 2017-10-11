أمير القصيم يستقبل نائب رئيس هيئة الرياضة

بريدة ـ واس | Thursday, 12 October 2017 - 00:00 am

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه في ديوان إمارة المنطقة أمس الخميس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ورحب أمير المنطقة بنائب رئيس الهيئة، مباركاً له الإنجازات الرياضية التي تحققها السعودية، مثنياً على الخطوات التطويرية التي قامت بها الهيئة أخيراً في ظل رعاية ودعم الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لقطاع الرياضة في شتى المجالات.