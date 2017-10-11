الشعلة يكسب توقيع السميح

الرياض ـ مازن العسرج | Thursday, 12 October 2017 - 00:00 am

كسبت إدارة نادي الشعلة توقيع نواف السميح، لاعب حواري، والبالغ من العمر 19 عاماً وسط منافسة عدد من أندية الخرج والرياض.

وسبق للسميح الذي بدأ مشواره في أكاديمية آرتس فوتبول أن خاض تجربة ميدانية في نادي الشباب وعدد من الأندية في الخرج قبل أن يستقر به الحال في الشعلة.

ويلعب السميح في خط الوسط ويمتاز بالتسديد بكلتا قدميه ويمتلك مهارات فردية مميزة وبنية جسمانية قوية.

ووقع العقد من جانب الشعلة عبدالله السنيد إداري الفئات السنية في نادي الشعلة وتكفل بالصفقة فواز النعمان عضو الشرف والمشرف على الفئات السنية.