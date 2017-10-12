3.5 مليون طلب للحصول على تذاكر مونديال 2018

الرياضية - رويتز | Thursday, 12 October 2017 - 20:46 pm

تقدم أكثر من 3.5 مليون مشجع لكرة القدم لالحصول على تذاكر حضور منافسات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك خلال المرحلة الأولى من فتح باب حجز التذاكر والتي انتهت اليوم الخميس.



وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان أن ما يقرب من 70% من الطلبات جاءت من جماهير البلد المضيف، بينما جاءت أغلب طلبات البلاد الأجنبية من دول تتضمن ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وأيضاً من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، رغم فشل منتخبيهما في التأهل للمونديال.



وجاء ما يقرب من 1.5 مليون طلب في آخر 48 ساعة، بعدما ضمنت منتخبات تأهلها للمونديال من بينها الأرجنتين وبولندا ومصر وكولومبيا، علماً بأن 23 منتخباً تأهلوا بالفعل للمونديال من أصل 32 منتخباً.



وذكر فيفا أن من بين 3496204 طلب لحجز التذاكر، الذي بدأ في 14 سبتمبر المقبل، كان هناك 150 ألف طلب لحجز تذكرة المباراة الافتتاحية التي ستقام في 14 يونيو المقبل، والتي سيخوضها المنتخب الروسي.



كما كان هناك 300 ألف طلب لحجز تذاكر المباراة النهائية للمونديال التي تقام 15 يوليو المقبل، إذ تقام المباراة الافتتاحية والنهائية بملعب لوجنيكي بموسكو.



وسيتم توزع التذاكر وفقاً لسحب عشوائي، لاسيما وأن التذاكر المطروحة للبيع أقل من الأعداد التي تقدمت بطلب الحصول عليها، علماً بأنه سيتم إعلام المتقدمين في 16 نوفمبر المقبل.



وسيشهد ذات اليوم بداية الجزء الثاني من المرحلة الأولى لبيع التذاكر، والتي ستقام وفقاً لأولوية التقدم لحجز التذاكر و حتى يوم 28 من نوفمبر.



وتبدأ الجولة الثانية لبيع التذاكر بعد قرعة دور المجموعات، وسيتم تقسيمها على مرحلتين، الأولى باختيار عشوائي والثاني وفقاً لأولوية الحجز.



يذكر أن أسعار التذاكر العالمية للبطولة التي تقام في 11 مدينة روسية تبدأ من 105 دولار، بينما يمكن للمواطنين الروس شرائها بداية من 280ر1 روبل (22 دولار) فما فوق.