غداً.. كارينو يتحدث عن الأهلي

الرياض - الرياضية | Thursday, 12 October 2017 - 20:50 pm

يعقد الأوروجوياني كارينو مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب يوم غدٍ الجمعة الساعة الخامسة مساءً، مؤتمراً صحفياً بمقر المركز الإعلامي في نادي الشباب بمشاركة اللاعب محمد سالم، وذلك للحديث عن لقاء الفريق أمام الأهلي، والذي يقام يوم السبت المقبل ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.



وعلى الصعيد الميداني، ركز كارينيو في الحصة التدريبية الرئيسة على ملعب الأمير خالد بن سلطان على الجوانب التكتيكية وطريقة اللعب التي سينتهجها في اللقاء، واستهل كارينيو تدريباته بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة غوانزاليس مدرب اللياقة، الذي أخضع اللاعبين لتطبيق تدريبات لياقية منوعة، بالإضافة إلى تمارين لتقوية عضلات.