الصنيع يشكل إدارته.. ويشكر تركي آل الشيخ

جدة - الرياضية | Thursday, 12 October 2017 - 22:06 pm

عقد حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد المكلف من قبل الهيئة العامة للرياضة اجتماعه الأول مساء اليوم الخميس بحضور كافة الأعضاء، وعبر أعضاء المجلس في بداية الاجتماع عن تقديرهم وشكرهم لتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على ثقته بتكليف المجلس بإدارة شؤون النادي الغربي.



وبدأ الاجتماع بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث اعتمد المجلس توزيع المهام والمناصب بين الأعضاء، وذلك على النحو التالي:

1- عماد الجحدلي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.



2- سعيد باوزير أميناً عاماً للنادي.



3- أحمد السقاف امينا لصندوق النادي.



4- خالد تميرك مشرفاً على إدارة الاستثمار لعضو المجلس.



5- مجاهد خان مشرفاً على الألعاب المختلفة لعضو المجلس.



من جهة أخرى، اعتمد المجلس الاتحادي يوم الخميس المقبل الموافق 29/1/1439هـ موعداً لانعقاد الجمعية العمومية للنادي، وتشكيل لجنة قانونية برئاسة حمد الصنيع رئيس النادي، وعضوية أحمد السقاف لربط الإدارة المالية والإدارة القانونية، وسيعقد مجلس الاتحاد اجتماعه المقبل يوم الأربعاء المقبل.