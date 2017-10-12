الجولة السادسة.. الاتحاد يستضيف أحد.. والفتح يلاقي القادسية

الرياض - الرياضية | Thursday, 12 October 2017 - 17:49 pm

يستأنف الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم غداً الجمعة بمواجهتين في جولته السادسة، بعد توقف دام لمدة أسبوعين بسبب معسكر المنتخب السعودي في محافظة جدة، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018، حيث يستضيف فريق الفتح في افتتاح الجولة نظيره القادسية، فيما يحل أحد ضيفاً على فريق الاتحاد.



ويرفع فريقي الفتح والقادسية شعار الفوز، عندما يلتقيان غداً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فالفتح الذي يحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط، نجح في استعادة توازنه بعد البداية الضعيفة وتمكن من تحقيق انتصارين متتاليين، قبل أن يفرض التعادل 0-0 على مضيفه الباطن في الجولة الأخيرة، بينما القادسية الذي يحتل المركز السابع بنفس الرصيد 7 نقاط لايزال يحقق نتائج متفاوتة كان آخرها الخسارة أمام الهلال 2-1.



وفي اللقاء الثاني، استطاع الاتحاد الذي يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط ، في التغلب على ظروفه بتحقيق نتائج إيجابية في آخر مباراتين، كان آخرها الفوز على التعاون في بريدة بنتيجة 2-1، حيث يصب النادي الغربي تركيزه على الفوز فقط للاقتراب من فرق المقدمة والمحافظة على حظوظه في المنافسة على اللقب.



أما فريق أحد الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، فهو لا يزال يبحث عن مخرج من سلسلة الخسائر، بعد أن تلقى أربع خسائر متتالية كان آخرها أمام الفيحاء، ويأمل في استعادة نغمة الفوز أو على الأقل العودة بنقطة لإيقاف مسلسل الخسائر، وعطف على واقع الفريقين في المباريات السابقة، فإن كفة الاتحاد تبدو هي الأرجح، خصوصاً وأنه يلعب على ملعبه وأمام جماهيره.