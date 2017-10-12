الهلال يلغي عضوية الموسى الشرفية

الرياض - الرياضية | Friday, 13 October 2017 - 00:59 am

قررت إدارة نادي الهلال أمس الخميس إلغاء العضوية الشرفية للموسى الموسى‬⁩ لما جاء منه من تغريدات فيها وقوف مع من تسبب في ضرر النادي على حد بيان النادي الأزرق.



وقالت إدارة نادي الهلال في بيان بثه المركز الإعلامي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قررت إدارة الهلال إلغاء عضوية موسى الموسى الشرفية بعد تغريداته التي وقف فيها مع ممن تسبب بالضرر على النادي، إذ أكدت الأحداث أن الهلال أبرز المتضررين، علاوة على أن إدارة النادي تصدر البيانات والقرارات بالتشاور مع أعضاء الشرف".