“كلاسيكو” اليد يجمع الأهلي والنور

الدمام ـ الرياضية | Friday, 13 October 2017 - 00:00 am

تشهد اليوم الجمعة الجولة السادسة من بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز لكرة اليد خمس مواجهات، حيث ستحتضن صالة الهيئة العامة للرياضة في مدينة جدة عند الرابعة عصرًا أقوى المباريات، وذلك عندما يستضيف الأهلي صاحب المركز الثالث نظيره النور الوصيف.

وعلــى صــالة الدمـام، يستضــيف مضــر متصدر الترتيب بـ 10 نقاط نظيره العربي في لقاء تميل كفته لصالح الأول لغياب أبرز لاعبي نادي العربي "رامي المطيري" الموقوف من قبل اتحاد اليد "5 مباريات". وعلى الصالة نفسها يلتقي الخليج رابع الترتيب بنظيره المحيط عند الساعة الخامسة. ويحل العدالة التاسع ضيفًا على الوحدة على صالة الشرائع ، بينما يستضيف العروبة متذيل الترتيب نظيره الصفا.