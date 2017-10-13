اتحاد التايكوندو يبعد الكوري سوك

الرياض ـ الرياضية | Friday, 13 October 2017 - 00:00 am

قرر الاتحاد السعودي للتايكونـدو الاستغناء عن الكوري الجنوبي مين سوك مـدرب المنتخـب السعودي للتايــكونـدو، وذلـك بـعد النتائج المتواضعة التي حققها لاعبو المنتخب السعودي في الفترة الماضية، وبدأ الاتحاد السعودي البحث عن جهاز فني بديل. وأقر الاتحاد السعودي تعميد الرخص الدولية لمنسوبي التايكوندو كافة داخل السعودية.

وكان الاتحاد السعودي للتايكوندو قد عقد اجتماعه الدوري برئاسة العميد الركن شداد العمري رئيس الاتحاد، وفي حضور أبو بكر كردي نائب رئيس الاتحاد، ومشعل المطــيري الـمدير التنفيذي، وأعضــاء مـجـلـس الإدارة ورؤساء اللجان في الاتحاد، ويعد الاجتماع استثنائيًّا في الحضور.

وقد تم إقرار العديد من الموضوعات، واعتماد البرنامج الزمني الداخلي للمنافسات الـداخـليــة والــخـارجـية، والوقـوف عــلى احتياجات اللجان الفنية والإدارية.