الفيصلي يعطل القادسية.. ويتصدر

أبها ـ حسن ذيبان | Friday, 13 October 2017 - 00:00 am

تصدر فريق الفيصلي الأولمبي لكرة القدم فريق الدوري الأولمبي السعودي لكرة القدم، وذلك بعد تجاوزه متصدر الدوري "فريق القادسية" أمس قبل انطلاق الجولة الرابعة في افتتاح مواجهات الجولة بفوز كبير قوامه ثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي القادسية.

فيما كسب فريق النصر الأولمبي لكرة القدم مواجهته أمام الجيل بهدفين دون مقابل، والتي جمعتهما على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في مقر نادي النصر، وسجل أهداف النصر متعب الحماد ومتعب المطلق.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى النقطة الرابعة، وبقي الجيل في قاع الترتيب دون نقاط.

وانتهى اللقاء الثاني الذي جمع الأهلي بضيفه الفتح على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل في مقر نادي الأهلي بالتعادل السلبي؛ ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة الـ 8، كما رفع الفتح رصيده إلى النقطة الـ 3.

ونجح الشباب في تجاوز أحد بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الشباب.

فيما تستكمل اليوم منافسات الجولة الرابعة بثلاث مواجهات، حيث يحل هجر ضيفًا على الهلال في الرياض، ويلتقي الباطن بالخليج في حفر الباطن، فيما يواجه الاتحاد الأنصار في المدينة المنورة.