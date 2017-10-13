بعد الهلال.. الرائد يجرد الموسى من عضوية الشرف

بريدة - الرياضية | Friday, 13 October 2017 - 17:25 pm

أعلنت إدارة نادي الرائد متمثلة بفهد المطوع رئيس النادي المكلف من قبل هيئة الرياضة مساء اليوم الجمعة، سحب العضوية الشرفية من موسى الموسمى عضو شرف النادي اعتباراً من اليوم، وذلك بعد تغريداته التي صدرت منه حيل وقوع بعض المخالفات الإدارية والمالية في لجنة الاحتراف السابقة باعتراف من سكرتيرها السابق.



وأشار نادي الرائد أن تغريدات الموسى تمثل رأيه، موضحاً أنه يقف مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم في كافة قراراتهم الهادفة إلى الإصلاح من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بعد اكتمال كافة التحقيقات والتحريات من النواحي القانونية من هذا الملف لدى الجهات المختصة.‎