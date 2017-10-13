اتحاد القدم يمنع الرؤساء والمشرفين من أرض الملعب

الرياض - الرياضية | Friday, 13 October 2017 - 17:55 pm

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر بيان أصدره مساء اليوم الجمعة، أن قرار منع رؤساء الأندية والمشرفين يشمل عدم النزول نهائياً لأرض الملعب طوال وقت المباراة سواء بدايتها أو بين الشوطين أو نهايتها.



وأوضح اتحاد القدم، بأنه يحق للممنوعين من النزول لأرض الملعب التواجد في غرف تبديل الملابس من البوابات الخلفية دون النزول لأرض الملعب.



كما حذر الاتحاد السعودي المعنيين بقرار منع النزول لأرضية الملعب الالتزام بالقرار، وذلك في سعيه لتوفير أعلى مستويات التنظيم في المسابقات.