أدلة جديدة تدين القطري ناصر الخليفي بالفساد

الرياضية - الفرنسية | Friday, 13 October 2017 - 18:20 pm

أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم الجمعة، أن القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة بي إن سبورت ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وضع فيلا في سردينيا بتصرف الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جيروم فالك.



وغداة إعلان المدعي العام السويسري فتح تحقيق بشأن الخليفي وفالك على خلفية منح حقوق بث مباريات المونديال، أكدت الشرطة الإيطالية تفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا كانت تشكل وسيلة فساد.



وأوضحت الشرطة أن الفيلا الواقعة في منطقة بورتو تشيرفو، والتي تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين يورو شكلت وسيلة فساد استخدمها ناصر الخليفي لصالح فالك، من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائد إلى كأس العالم لكرة القدم بين 2018 و2030.



وأشارت الشرطة إلى أنها قامت بحضور ممثل عن الحكومة السويسرية، بتفتيش "فيلا بيانكا" المملوكة من شركة عقارات دولية، موضحة أنه تم الاستماع إلى عدد من مسؤولي هذه الشركة.



وكان مكتب المدعي العام السويسري أعلن أمس الخميس، أنه فتح في مارس الماضي تحقيقا بحق الخليفي وفالك، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق بث مباريات المونديال، موضحاً أن التهم تشمل رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند.



وبين المكتب، أنه يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030.



كما كشف أنه بالتعاون مع السلطات المختصة في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة.