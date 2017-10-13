كارينيو: سنفقد خدمات بن العمري أمام الأهلي

الرياض - الرياضية | Friday, 13 October 2017 - 18:55 pm

أكد الأوروجواياني كارينيو المدير الفني لفريق الشباب، غياب المدافع الجزائري جمال بن العمري عن مواجهة فريقه أمام الأهلي غداً السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، وقال كارينيو في حدثيه عن بن العمري: "غياب جمال بن العمري مؤثر على الفريق، لكن سنقف مع اللاعب وندعمه، خوصوصاً أنه يمر بظروف أسرية صعبة، في ظل حالة والدته الصحية الحرجة".



وعن مواجهة الأهلي علق الأوروجواياني: "تركيزي الآن على اللاعبين المتاحين الذين يشاركون في التدريبات، وبالتأكيد سيقدمون الكثير في المباريات المقبلة، أتيت إلى الشباب من أجل قيادة الفريق في كافة بطولات الموسم، وليس لمواجهة الأهلي فقط".



وتابع كارينيو: "الأهلي فريق قوي جداً، والدليل أنه في كل موسم يشارك في البطولة الآسيوية وينافس على بطولة الدوري، حاولت خلال فترة التدريبات الماضية التعرف أكثر على اللاعبين قبل مواجهة الغد".





وختم الأوروجواياني حديثه، مقدماً الشكر للإدارة الشبابية على الدعم الذي تلقاه خلال الفترة الماضية، مؤكداً سعادته بالتواجد مرة أخرى في السعودية، والعودة هنا من جديد.