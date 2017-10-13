الهلال يتصدر الدوري الأولمبي بعد نهاية الجولة الرابعة

الرياض - الرياضية | Friday, 13 October 2017 - 19:37 pm

تصدر أولمبي نادي الهلال ترتيب الدوري الأولمبي بعد نهاية الجولة الرابعة، وذلك بعد تعلبة عصر اليوم الجمعة على فريق هجر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أقيم على الملعب الرئيس بمقر نادي الهلال، حيث رفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد هجر عند ثلاثة نقاط في المركز الثاني عشر.



وفي المواجهة الثانية، كسب أولمبي الباطن أولى مبارياته في الدوري الأولمبي، بعد أن تغلب على ضيفه الخليج بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الخليج عند النقطة الثالثة في المركز الحادي عشر.



وفي ختام مباريات الجولة، كسب الاتحاد مضيفه الأنصار بهدفين مقابل هدف، حيث ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة العاشرة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأنصار عند النقطة السادسة في المركز السابع.