الفتح يتجاوز القادسية ويصعد للخامس

الأحساء - الرياضية | Friday, 13 October 2017 - 19:49 pm

تجاوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي نظيره القادسية ليصعد إلى المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري، في أولى مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، بعد فترة التوقف الماضية لأيام "فيفا"، في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.



وتقدم الفتح أولاً عن طريق لاعبه البرازيلي بيدرو عند الدقيقة 56، فيما أضاف علي الزقعان الهدف الثاني لصالح الفتح عند الدقيقة 70، قبل أن يطرده حكم اللقاء عند الدقيقة 80 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء، في الوقت بدل الضائع استطاع وليد الشنقيطي لاعب القادسية من تقليص النتجبة وتحديداً عند الدقيقة 93، ولكن الوقت لم يسعف القادسية لتسجيل التعادل، حيث أعلن حكم اللقاء نهاية المبارة بفوز الفتح بنتيجة 2/1.

ورفع الفتح رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة العاشرة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطة السابعة في المركز الثامن.