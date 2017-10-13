الإصابات تداهم الهلال قبل بيرسبوليس

الرياض - الرياضية | Friday, 13 October 2017 - 19:49 pm

تأكد غياب نواف العابد لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، عن مواجهة فريقه يوم الثلاثاء المقبل أمام بیرسبولیس الإيراني، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لعدم جاهزيته، بعد الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.



من جهة أخرى، تغيب الثنائي سلمان الفرج ومجاهد المنيع اليوم عن تدريبات الفريق الأزرق، حيث خضع الأول إلى جلسة علاجية، نظير تعرضه لكدمة، فيما تواجد المنيع في عيادة النادي؛ نظير شعوره بآلام في الركبة.



وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق العاصمي تدريباته الاعتياديه تحضيراً لمواجهة بیرسبولیس الإيراني، إذ تخلل المران مناورة وتدريبات على كيفية إنهاء الهجمة.