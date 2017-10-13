زيدان: لا أعلم متى سيعود بيل

الرياضية - رويتز | Friday, 13 October 2017 - 21:04 pm

‬في رده على الأسئلة المتكررة بشأن مدى إمكانية مشاركة جاريث بيل في المباريات المقبلة في دوري أبطال أوروبا، قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم الجمعة، إنه لا يعرف على وجه الدقة موعد عودة لاعب منتخب ويلز من إصابته في ربلة الساق أبعدته عن الملاعب.



وأصيب بيل في نهاية مباراة فاز فيها ريال مدريد 3-1 على بروسيا دورتموند في 26 سبتمبر، قدم خلالها أداءً رائعاً رد به على انتقادات وسائل الإعلام الإسبانية.



وهذه هي المرة الثامنة التي يصاب فيها بيل في ربلة الساق اليسرى منذ التحاقه بريال مدريد قادماً من توتنهام هوتسبير في 2013، والعاشرة منذ قدومه إلى إسبانيا، وقال ريال مدريد حينها إن مشكلة بيل في مباراة دورتموند بسبب تقلص عضلي لكنه سمح للاعب بالمشاركة مع بلاده في المباريات الدولية.



لكن الفحوصات أظهرت لاحقاً أنها كانت إصابة في ربلة الساق أجبرته على الغياب عن مباراة ويلز أمام جورجيا وأيرلندا في تصفيات كأس العالم، ونشر ريال مدريد في وقت لاحق تقريراً طبياً وصف فيه إصابة بيل بأنها تورم في ربلة الساق لكن الإصابة لم تؤثر على العضلة نفسها.



ولم يحدد التقرير موعداً تقريبيا لعودة بيل كما عجز زيدان عن توضيح حقيقة الموقف، وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مباراة الدوري المقبلة التي يستضيفها خيتافي: "لا أستطيع أن أحدد موعد عودته لكنه يتحسن، ولا أستطيع أن أقول إن كان سيعود للملاعب خلال أسبوع أو 10 أيام وعلينا الانتظار لنرى".



وأضاف: "إنه يتحسن يوماً بعد يوم، ويعاني من مشكلتين إحداهما في مباراة دورتموند وبدت إصابته تهتكاً بسيطاً بعدها واجه مشكلة أخرى في ربلة الساق، والآن علينا أن نأخذ الأمور بهدوء وأن نكون صبورين".



واستبعد بيل من تشكيلة ريال مدريد قبل لقاء السبت في خيتافي ومن غير المرجح أن يلحق بمبارة توتنهام هوتسبير في دوري الأبطال المقررة الثلاثاء المقبل.



وهناك شكوك أيضاً حول قدرته على اللحاق بمباراة العودة أمام توتنهام بقيادة ماوريسيو بوكيتينو في الأول من نوفمبر، ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في الدوري الإسباني متأخرا بفارق سبع نقاط عن برشلونة المتصدر.



وغاب بيل (28 عاما) عن ثلث مباريات ريال مدريد منذ التحاقه بالفريق في صفقة انتقال قياسية في ذلك الوقت بقيمة بلغت 100 مليون يورو، واضطر بيل الموسم الماضي لمشاهدة معظم مباريات فريقه في بطولتي الدوري الإسباني ودوري الأبطال اللتين فاز بهما ريال مدريد من مقعد البدلاء بسبب غياب طويل لإصابة في كاحله ومشاكل ربلة الساق.



وأعرب عن أسفه لاحقاً لتسرعه في العودة عقب جراحة أجريت له في الكاحل، وقال زيدان: "بيل هو الشخص الأكثر إحباطا بسبب الغياب فهو يكره أن يكون خارج الفريق، وتمنى عودته بسرعة وأن يعود ليلعب كما لعب في مباراة دورتموند".