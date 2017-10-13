الاتحاد لا يفوز في الجوهرة ويتعادل مع أحد

جدة - الرياضية | Friday, 13 October 2017 - 22:20 pm

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع ضيفه أحد الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، بعد تعادلهما مساء اليوم الجمعة بنتيجة 2/2، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.





وتقدم الاتحاد أولاً عن طريق لاعبه التونسي أحمد العكايشي عند الدقيقة 10، في حين أتى الرد سريعاً من البرازيلي ادواردو فيجريدو بتسجل هدف التعادل لصالح أحد عند الدقيقة 11بعد دقيقة واحدة من هدف الاتحاد، ليعود ذات اللاعب ويقلب الطاولة على الاتحاد ويسجل هدف التقدم لصالح فريقه عند الدقيقة 22، واستطاع أحمد العكايشي من العودة وتسجيل هدف التعادل للاتحاد عند الدقيقة 52، وفي الوقت بدل الضائع من المبارة طرد الحكم موسى عسيري لاعب أحد بالبطاقة الحمراء المباشرة وتحديداً عند الدقيقة 94، ولم يستطع الاتحاد من استغلال نقص أحد العددي، حيث أعلن حكم اللقاء نهاية المبارة بتعادل الفريقين بنتيجة 2/2.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة الثامنة في المركز السابع، كما ارتفع رصيد أحد إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث عشر.



يشار إلى أن الاتحاد لم يذق طعم الانتصار على ملعب الجوهرة منذ انطلاقة منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري، حيث لعب 3 مواجهات، خسر أمام الباطن، وتعادل مع الهلال وأحد.