تركي آل الشيخ يوجه بالتحقيق مع مخالفي قرار الزي اللائق

الرياض - الرياضية | Friday, 13 October 2017 - 23:23 pm

وجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مساء اليوم الجمعة، بالتحقيق في مخالفة عدد من الجماهير الحاضرة في مباراتي الفتح والقادسية والاتحاد وأحد، للقرار الصادر القاضي بمنع الزي الغير لائق للملاعب.



وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة يوجه بالتحقيق في مخالفة عدد من جماهير مباراتي الفتح والقادسية والاتحاد وأحد القرار الخاص بالدخول بالزي اللائق".



وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة وجه يوم 9 أكتوبر الجاري، مسؤولي الملاعب والصالات الرياضية والقائمين على تنظيم مباريات كرة القدم، بمنع الدخول للمنشآت الرياضية أو المباريات لمن لا يلتزم بالزي المناسب أو اللائق.