العويس أمام الأصدقاء في كلاسيكو "السادسة"

الرياض - الرياضية | Friday, 13 October 2017 - 21:02 pm

تستكمل غداً لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات، يأتي من أبرزها كلاسيكو الشباب والأهلي، حينما يلتقيان على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في أول ظهور للحارس محمد العويس في قميص الأهلي عندما يقابل فريقه السابق والذي تدرج في فئاته السنية حتى وصل للفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى النادي الغربي في صفقة أثارت الوسط الرياضي، ويطمح الشباب بقيادة مدربه الجديد الأوروغوياني دانيال كارينيو إلى إيقاف فقدان النقاط والعودة عبر بوابة الأهلي.



وبقيت نتائج الشباب الذي يحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط، متفاوتة في الجولات الماضية، حيث يأمل في الظهور بصورة مختلفة مع مدربه الجديد الذي بدأ المهمة خلال فترة التوقف الماضية، وفي المقابل يسعى الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعد أن استعاد مستوياته المعروفة وتمكن تحقيق نتائج مميزة في الجولات الأخيرة وضعته في مركز الوصافة رغم بعض الغيابات في صفوفه.



ويطمع الأهلي في تجاوز عقبة مضيفه والعودة بالنقاط الثلاث التي ستضعه في الصدارة مؤقتاً بعد تأجيل مباراة الرائد والهلال المتصدر وحامل لقب البطولة حتى 30 أكتوبر، لارتباط الهلال بخوض إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام بيرسيبوليس الإيراني الثلاثاء المقبل، لكن يبدو أن الأفضلية الفنية تصب في مصلحة الأهلي، إلا أن الشباب ليس من السهولة هزيمته، ودائماً ما يظهر بصورة مختلفة أمام الفرق الكبيرة.





أما المواجهة الثانية فتجمع الاتفاق بضيفه الباطن على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث يتطلع فريق الاتفاق بدوره للعودة إلى سكة الانتصارات، فالاتفاق الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط حققها في أول جولتين، تراجعت مستوياته ونتائجه وتلقى ثلاث خسائر متتالية كان آخرها أمام الفيصلي، ليتراجع إلى مركز متأخر لا يرضي جماهيره في ظل الأسماء الجيدة التي يضمها في صفوفه، أما الباطن الذي يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط ، فقد جاءت بدايته أكثر من قوية وحقق ثلاثة انتصارات متتالية، قبل أن يخسر أمام الأهلي ومن ثم يخرج بالتعادل في مباراته الأخيرة أمام الفتح.



وفي آخر المواجهات يدخل فريق الفيصلي اختباراً صعباً، عندما يواجه جاره الفيحاء على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية في ديربي المجمعة، الذي يجمعهما للمرة الأولى على مستوى الدوري، ويحل الفيصلي في المركز الرابع بعشرة نقاط، فيما يحل الفيحاء في المركز الحادي عشر.