الحربي: هددناهم أكثر من مرة

جدة ـ علي العمري | Saturday, 14 October 2017 - 00:00 am

بارك عبد الوهاب الحربي، مدرب فريق أحد الأول لكرة القدم للاعبي فريقه، الأداء العالي الذي ظهروا عليه في مواجهة الاتحاد أمس، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال عبد الوهاب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: "نحمد الله على الخروج بالتعادل أمام الاتحاد، وهي نتيجة مميزة في ظل أننا نلعب في أرض الاتحاد، وبالرغم من الأجواء الصعبة خرجنا بنقطة التعادل، وكنا في أمس الحاجة إليها".

وأضاف: "قدمنا مباراة كبيرة، واستطعنا الوصول إلى مرمى الاتحاد في مرات عدة، ولكن نقص الخبرة خاننا، واستطاع الاتحاد بخبرة لاعبيه استغلال الهجمات، وتعطيل الكرات المرتدة التي كنا نلعب عليها".