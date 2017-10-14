عكايشي ينقذ الاتحاد من الأحديين

| Saturday, 14 October 2017 - 00:00 am

تعادل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أمام ضيفه أحد 2ـ2 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل للاتحاد التونسي أحمد العكايشي، ولأحد البرازيلي إدواردو فيجريدو؛ ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 8 نقاط، ورصيد أحد إلى 4 نقاط.

بدأ الشوط الأول بضغط اتحادي على مرمى أحد.

5 شهدت تسجيل هدف الاتحاد الأول، بعد أن تلقى العكايشي تمريرة المصري محمود كهربا؛ ليسددها عن يمين عز الدين دوخة حارس أحد.

9 ردّ أحد بهدف التعادل عن طريـق البرازيلي إدواردو فيجريدو.

21 عزز الأحديون موقفهم بالهدف الثاني عند الدقيقة الـ 21 عن طريق فيجريدو أيضًا.

52 نجح أحمد العكايشي في تسجيل هدف التعادل للاتحاد، وبعد الهدف واصل لاعبو أحد إضاعة الفرص وسط تألق فواز القرني.

95 أشهر عبد الرحمن الشهري حكم المباراة البطاقة الحمراء لموسى عسيري مدافع أحد، بعد إعاقته للمنفرد أحمد العكايشي خارج منطقة الـ 18، وبعدها أطلق الشهري صافرة النهاية.