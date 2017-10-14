سييرا: أمامنا فرصة التصحيح قبل الديربي

جدة ـ علي العمري | Saturday, 14 October 2017 - 00:00 am

ظهر التشيلي خوزيه سييرا، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم محبطًا خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمس أمام أحد.

ووصف سييرا نتيجة المباراة بالتعادل المرير، وقال: "لم نستحوذ على الكرة، ولم نتحكم في مجريات المباراة، وكان ذلك عائقًا أمامنا، ولم نقدم المستوى المأمول منا، وخسرنا بذلك نقطتين مهمتين"، وأضاف: "نشعر بحزن شديد بسبب التعادل، ولكن هذه هي كرة القدم".

وعن مواجهة الديربي المقبلة أمام الأهلي، وغياب عدد من اللاعبين قال سييرا: "أمامنا أسبوع لتجهيز المجموعة، ويجب أن تكون لدينا ردة فعل قوية؛ لأنه من المستحيل أن ننافس على لقب الدوري ونحن في مثل هذا المستوى".