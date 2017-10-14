الهلال يتصدر الدوري الأولمبي

الرياض ـ خالد رشيد حفر الباطن ـ طلال القطيني | Saturday, 14 October 2017 - 00:00 am

تصدر أولمبي الهلال ترتيب الدوري الأولمبي بعد نهاية الجولة الرابعة، وذلك بعد تغلبه عصر أمس الجمعة على فريق هجر بأربعة أهداف مقابل هدفين، ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد هجر عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المواجهة الثانية، كسب أولمبي الباطن أولى مبارياته في الدوري، بعد أن تغلب على ضيفه الخليج بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الخليج عند النقطة الثالثة في المركز الحادي عشر.

وكسب الاتحاد في المواجهة الثالثة مضيفه الأنصار بهدفين مقابل هدف، حيث ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة العاشرة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأنصار عند النقطة السادسة في المركز السابع.