محاضرة تعالج صدمة وفاة الحسن

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 14 October 2017 - 00:00 am

نظم الاتحاد السعودي للسباحة لقاءً اجتماعياً ودياً للاعبي المنتخب السعودي في المنطقة الشرقية، بحضور المدربين والجهاز الإداري للمنتخب وزياد كشميري مدير الأداء الرياضي بالاتحاد، لمساعدتهم على تجاوز الصدمة النفسية لحادثة الوفاة التي حدثت لزميلهم السباح فيصل الحسن رحمه الله.

وأدار الدكتور محمد بن يحيى فقيهي أستاذ علم النفس الرياضي بجامعة الملك سعود - نائب رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي خلال اللقاء نقاشاً مفتوحاً بين اللاعبين، تم خلاله استعراض العديد من الموضوعات التي تهم اللاعبين من الناحية النفسية والمهارات اللازمة للتعامل مع الصدمة النفسية التي تعرضوا لها بسبب وفاة زميلهم رحمه الله، ومن ثم التقليل من تبعات تلك الصدمة أو الحادثة.