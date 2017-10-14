بطل العالم يصل الرياض

الرياض - حسين هتاش | Saturday, 14 October 2017 - 00:00 am

وصل ياسر بن سعيدان المتوج ببطولة العالم فئة T2 أمس الأول الخميس إلى مطار الملك خالد في الرياض.

وحقق ياسر بن سعيدان سائق الراليات، بطولة العالم فئة T2 التي تختص بالراليات الصحراوية والترابية الثلاثاء الماضي في المغرب.

واستطاع بن سعيدان أن يحسم أمر فوزه في الجولة قبل الأخيرة، وذلك بعد مشاركته في 9 جولات في أماكن مختلفة تنوعت ما بين روسيا وكازاخستان والإمارات وقطر وهنغاريا وبولندا، وتمكن من تحقيق المركز الأول في 6 جولات بمجموع 283 نقطة.