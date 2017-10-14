القيصومة يخالف أنظمة هيئة الرياضة

حفر الباطن ـ طلال القطيني الرياض ـ خالد رشيد | Saturday, 14 October 2017 - 00:00 am

خالفت إدارة نادي القيصومة أنظمة وقرارات الهيئة العامة للرياضة، التي تقضي بعدم السماح لأعضاء مجلس الإدارة ومشرفي الفرق بالجلوس على مقاعد البدلاء أثناء المباراة.

وشهدت مباراة الباطن والقيصومة ضمن بطولة مكتب الهيئة العامة للرياضة لدرجة الناشئين في الزلفي، وجود أكثر من إداري إضافة إلى أمين عام النادي وإداري الفريق على مقاعد البدلاء.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر، أن خالد الصكب المشرف على الفئات السنية في نادي الباطن طلب من عبدالعزيز الفنيطل مراقب المباراة تدوين الحادثة في تقرير المباراة، وأكد له الفنيطل أنه دون الحادثة وما شاهده في المباراة.

إلى ذلك تواصلت "الرياضية" مع بندر البقعاوي إداري فريق القيصومة للناشئين للتعليق على الأمر، إلا أنه امتنع عن ذلك.