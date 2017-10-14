النصر والاتحاد يخفقان في الحصول على الرخصة الآسيوية

الرياض- الرياضية | Saturday, 14 October 2017 - 16:35 pm

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم السبت قائمة الأندية التي حصلت على الرخصة الآسيوية، والتي تمكنها من المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة.



واجتازت أندية الهلال والأهلي والقادسية والفتح والفيصلي متطلبات الرخصة بشكل رسمي، فيما أخفقت أندية النصر والشباب والرائد والاتحاد والتعاون والاتفاق والباطن في الوفاء باشتراطات الرخصة الآسيوية.



ويحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة ، الاستئناف خلال 3 أيام.



وتنص لائحة دوري أبطال آسيا على مشاركة الأندية الحاصلة على الرخصة الآسيوية بحسب مقاعد اتحاداتها المخصصة، بشرط أن تكون ضمن المراكز السبعة الأولى بترتيب الدوري المحلي، وهو الأمر الذي يعني مشاركة الهلال والأهلي فقط بدوري الأبطال في الموسم المقبل، حيث حل الفتح ثامنا والقادسية عاشرا والفيصلي تاسعا بترتيب الدوري السعودي بالموسم الماضي ، وهو ما يمنع مشاركتهم آسيويا رغم حصولهم على الرخصة الآسيوية.