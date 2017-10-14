مانشستر يونايتد ينتزع نقطة في أرض ليفربول

ليفربول - الفرنسية | Saturday, 14 October 2017 - 14:24 pm

انتزع نادي مانشستر يونايتد نقطة من معقل غريمه ليفربول، بتعادله معه سلباً مساء اليوم السبت في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة إنجلترا لكرة القدم على ملعب أنفيلد، ما أتاح له موقتا الانفراد بصدارة الترتيب.



ورغم هيمنة لاعبي المدرب الألماني يورغن كلوب على مجمل مجريات المباراة، تمكن يونايتد بفضل حارس مرماه الإسباني دافيد دي خيا والتكتل الدفاعي الذي فرضه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من التضييق على لاعبي ليفربول ومنعهم من التسجيل.



واكتفى يونايتد الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في المباريات الثماني لهذا الموسم، بتسديدة واحدة بين الخشبات الثلاث طوال المباراة.



إلا أن النتيجة أتاحت لـ "الشياطين الحمر" الانفراد مؤقتاً بصدارة الترتيب مع 20 نقطة، بفارق نقطة عن الغريم اللدود مانشستر، سيتي الذي يستضيف ستوك سيتي اليوم أيضاً.



وبات في رصيد ليفربول فوز واحد في مبارياته الثمانية الأخيرة في مختلف المسابقات، حيث حقق فوزه الأخير على أرسنال 4-0 ضمن الدوري الممتاز في 27 أغسطس.



وقال كلوب بعد المباراة: "مانشستر يونايتد أتى إلى هنا للحصول على نقطة، وكان له ما أراد، بالطبع يمكنك أن تلعب بهذه الطريقة في ليفربول، لكن لا بأس بذلك بالنسبة إلى مانشستر يونايتد".



أما مورينيو فقال: "الخصم كان جيداً اليوم، إلا أننا لعبنا بطريقتنا، في الشوط الأول حظينا بفرص جيدة وسيطرة لا بأس بها".



وأضاف: "لم يكن لدي أي حلول على دكة البدلاء، حاولت مع التبديلات التي أجريتها أن أرفع من دينامية الفريق في الهجوم، إلا أننا في الواقع فقدنا القوة والطاقة والسيطرة في وسط الملعب".



وتصدى دي خيا لفرص عدة من لاعبي ليفربول، لاسيما في الشوط الأول، وهي المرة السابعة من ثمان مباريات في موسم 2017-2018، يتمكن فيها دي خيا من الحفاظ على نظافة شباكه.