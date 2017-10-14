الفرج يشعل تدريبات الهلال قبل بیرسبولیس

الرياض - الرياضية | Saturday, 14 October 2017 - 18:42 pm

شارك سلمان الفرج لاعب الهلال الأول لكرة القدم في تدريبات الأزرق مساء اليوم السبت، بعد تشافيه من الكدمة التي تعرض لها يوم أمس ومنعته من المشاركة في التمارين، حيث باتت مشاركته مؤكدة يوم الثلاثاء المقبل أمام بیرسبولیس الإيراني في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.



وعلى الصعيد الميداني، ركز الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الهلالي على التدريبات الفنية، حيث عمل مناورة للفريق على كامل الملعب أمام الأولمبي.