حكم موقوف يدير النهائي الآسيوي

الرياض - أحمد بن ردين | Saturday, 14 October 2017 - 19:12 pm

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين الحكم الأردني أدهم مخادمة حكماً لإياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2017 م، والذي من المقرر إقامته يوم السبت 18 نوفمبر 2017 م.



وأثار أدهم مخادمة الذي يبلغ من العمر 30 الجدل الصحف العربية وخاصة الأردنية قبل شهرين من الآن، وذلك بسبب احتسابه لركلة جزاء غير صحيحة لصالح فريق الفيصلي الأردني، في المباراة التي قادها بين الفيصلي والجزيرة في بطولة كأس الكؤوس والتي انتهت بفوز فريق الفيصلي.



وبحسب اللائحة التأديبية المعمول بها في دائرة الحكام الأردنية، فقد تم إيقاف الحكم أدهم مخادمة من إدارة المباريات لمدة شهر كامل.



يذكر أن أدهم مخادمة كان حكماً في البطولة العربية التي أقيمت في مصر، وكان مستواه التحكيمي هزيلاً.