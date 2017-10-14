رونالدو ينقذ الريال من فخ التعادل أمام خيتافي

الرياضية - الالمانية | Saturday, 14 October 2017 - 19:15 pm

أنقذ المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد من فخ التعادل، وقاده لفوز صعب ومتأخر 2-1 على مضيفه خيتافي اليوم السبت، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليمنح الفريق فرصة للاحتفال بمباراته رقم 100 تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.



وكاد خيتافي يفسد احتفال زيدان بمباراته رقم 100 مع الفريق منذ أن تولى المسؤولية في منتصف موسم 2015 / 2016، حيث ظل التعادل 1-1 قائماً بين الفريقين حتى سجل رونالدو هدف الفوز الثمين للفريق عند الدقيقة 85.



وسجل كل من الفرنسي كريم بنزيمة ورونالدو هدفه الأول في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، ليقودا الريال إلى الفوز الثمين الذي رفع رصيد الفريق إلى 17 نقطة، ليقفز إلى المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق أربع نقاط خلف منافسه التقليدي برشلونة، الذي يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.



وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله بنزيما عند الدقيقة 39، وفي الشوط الثاني سجل خورخي مولينا هدف التعادل المثير للجدل لخيتافي عند الدقيقة 56، ولكن رونالدو سجل هدف الفوز للريال عند الدقيقة 85 ليقود الفريق للفوز الثمين.



ويعتبر هدف رونالدو هو الأول له في الموسم الحالي، حيث غاب عن أول أربع مباريات في رحلة الدفاع عن لقب الفريق في الموسم بسبب الإيقاف الذي فرض عليه بعد الطرد في مباراته أمام برشلونة بذهاب كأس السوبر الإسباني في بداية هذا الموسم.