إقامة كأس ولي العهد.. الموسم المقبل

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 15 October 2017 - 00:00 am

استنادًا إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في 28 ذي الحجة 1438هـ الموافق 19 سبتمبر 2017م بإطلاق اسم كأس ولي العهد على المباراة التي تجمع بين بطل الدوري وكأس الملك المعروفة سابقًا بـ "كأس السوبر".

وإلحاقًا بقرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في 8 محـرم 1439هـ الموافـــق 28 ســــــبتمبر 2017م، والقاضي بإقرار إقامة بطولة كأس ولي العهد "كأس الســوبر ســابقًا" هذا الموسم بين فريقي الهلال والاتحاد، فقد تقرر إقامة البطولة بدءًا من الموسم الرياضي المقبل، إذ ستجمع المباراة الطرفين المتأهلين في هذا الموسم.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مباراة كأس ولي العهد في الموسم المقبل ستجمع بين بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل دوري المحترفين السعودي للموســـم الرياضي الجاري 2017ـ2018م، وفي حال تحقيق أي نادٍ للقبين خلال الموسم، ستقام المباراة بين بطل كأس خادم الحرمين الشريفين والفريق صاحب المركز الثاني في بطولة دوري المحترفين السعودي.

كما أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا يقضي بزيادة النسـبة المقــررة لرخص اللاعبــين المحترفـــين السـعوديين وغيــــر السعوديين المشاركين في الدوري السعودي للمحترفين بحيث تكون 5٪ بدلًا عـن 3٪، وزيادة نسبة رخص المدربين في أندية الدوري السعودي للمحترفين بواقع 10٪ بدلًا عن 5٪. وسيبدأ تطبيق النظام الجديد في الأول من يناير المقبل. كما قرر اتحاد الكرة مضاعفة مكافآت الحكام المشاركين في إدارة مباريـــات الــدوري السـعودي للمحترفيـــن، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد، مبيناً أنه سيبدأ تطبيق القرار في الأول من نوفمبر المقبل.