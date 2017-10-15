الهلال يقترب من نصف النهائي

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Sunday, 15 October 2017 - 00:00 am

اقترب فريق الهلال لدرجة الشباب لكرة القدم من التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد السعودي لدرجة الشباب تحت 20 عاماً، بعد فوزه أمس على الوحدة بهدف دون مقابل في افتتاح الجولة الرابعة.

وبهذا الفوز واصل الهلال صدارته لترتيب المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، وبفارق أربع نقاط عن فريق "القادسية" صاحب المركز الثاني. ونفس المجموعة فاز القادسية على أبها بهدفين دون مقابل. وتصدر الاتفاق المجموعة الثانية بعد أن كسب مباراته أمام الرائد بهدفين مقابل هدف، وفِي قمة هذه المجموعة فاز النصر على الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وانفرد الاتحاد في صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه على الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف، وفِي قمة الأحساء تعادل الفتح وهجر 1ـ1.