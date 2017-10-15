موقع ومطار نموذجي لممارسي الرياضات اللاسلكية

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 15 October 2017 - 00:00 am

كشــف الـعـقيـد فهد الزكري، رئيس الاتحاد السـعـودي للـرياضـات اللاسلكية والتحكم عن بعد، عن جاهزية موقع ومطــار نموذجي للاتحاد في بنبان، مقدماً شكره لأمانة مدينة الرياض على دعمها في إنجاز الموقع، مشيراً إلى أن الفتــــرة المقبلة سـتـشـهـد تـطـوراً نوعياً في جميع المجالات الخاصة برياضة اللاسلكي والريموت كونترول.

وعبر الزكري عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة في السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمـان بن عبد العزيز لدعمها للشباب والرياضة واهتمـــامه المتواصـــل بالشباب، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد على وضع مستقبل الشباب والرياضة ضمن أولوياته.

وأوضح أن إشهار هذا الاتحاد هو دليل على الرغبة الجادة في تطوير هذه الألعاب وإتاحة ممارستها للشباب في السعودية، كما عبر عن شكره للأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية على دعمه للرياضات الجوية وعلى فصل لعبة الريموت كونترول عن ألعاب الاتحاد ودعمها، ولتركي آل الشيخ علـــى اهــتمامه ودعمة وتسهيله لإجراءات إشهار الاتحاد.