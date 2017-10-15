الحقباني يخطف لقب دولية التنس

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 15 October 2017 - 00:00 am

حقق سعود الحقباني، لاعب المنتخب السعودي للتنس، لقب بطولة الكويت الدولية للتنس "تحت 18 عاماً" والتي اختتمت منافساتها يوم أمس بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه البلجيكي رافييال 2ـ0. وشارك في منافسات البطولة التي أقيمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس أكثر من 17 دولة هي أمريكا، وصربيا وعمان والنمسا والإمارات ورومانيا وإيرلندا واليونان والكويت "البلد المستضيف" وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا والسعودية ومصر وسوريا والهند.