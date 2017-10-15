صراع الصدارة يشعل دوري شباب اليد

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 15 October 2017 - 01:39 am

واصلـت فــرق الـنور ومضر والخليج جمعها للعلامة الكاملة بواقع ست نقاط تضعها في المراكز من الأول حتى الثالث على التوالي مع نهاية مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتـاز لــدرجة الشباب، والتــي جــرت منافساتها أمس السبت، ونجح النور في الفوز على نظيره الهدى بنتيجة "28ـ23" ,وتمكن مضــر من كسب نظيره الترجي بواقع "27ـ20"، وحقق الخليج فوزاً صعباً على الصفا بفارق هدف وحيد وبنتيجة "24ـ23"

و استطاع القرة رفع رصيده إلــى أربع نقاط بعدما كســب مستضيفه الوحدة بنتيجة "32ـ24" ليبقىو استطــــاع الأهلي الفوز على العدالة بنتيجة "24ـ16".