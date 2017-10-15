18 لاعبا في قائمة أخضر الصالات

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 15 October 2017 - 01:41 am

أعلن أمس البلجيكي إيفينس هيرمانس مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، قائمة اللاعبين المنضمين إلى معسكر المنتخب الإعدادي الذي سيقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري، في المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المقبلة التي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا في الصين 2018م.

وضمت القائمة (18) لاعباً هم: عبد الله الشمري، أسعد السعد، عقيل العبودي، عبد العزيز العلوني، فهد الشيخ، معاذ العسيري، فيصل الأحمري، إيهاب السعد، خالد الحامضي، عبد الإله العتيبي، فهد الرديني، محسن فقيهي، فارس آل مالح، منصور الزهراني، فيصل السلطان، طلال معشي، نواف العروان، تركي سفياني.