تركي آل الشيخ يعقد اجتماعه الأول برؤساء الاتحادات

الرياض - الرياضية | Sunday, 15 October 2017 - 18:05 pm

اجتمع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية مساء اليوم الأحد بمكتبه في مجمع الأمير فيصل ‏بن ‏فهد الأولمبي بمدينة الرياض، برؤساء الاتحادات ‏الرياضية لمختلف الألعاب، حيث تم خلال الاجتماع الاطلاع على متطلبات المرحلة المقبلة ‏وآليات العمل المناسبة ‏للألعاب، لرفع مستوى المنافسة بها والبدء في ‏وضع برامج لصناعة ألعاب قادرة على الانتشار والجذب.‏



روحب تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية في مستهل اللقاء بالجميع، متطلعاً نحو العمل ‏على تمثيل مشرف للرياضة السعودية، يوازي ما يحظى به هذا القطاع ‏من دعم واهتمام من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ‏سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، مؤكداً ثقته في قدرة الاتحادات على ‏القيام بمهامها على أكمل وجه، وتنفيذ برامجها بدقة وإتقان، والسعي نحو ‏أفضل المشاركات والإنجازات، وزيادة الشعبية والانتشار لهذه الألعاب، ‏لافتاً إلى أنه سيجري تقييم دائم ومستمر للعمل والنتائج، ومعرباً في ‏الوقت ذاته عن ثقته الكبيرة بمستقبل زاهر للألعاب ‏المختلفة وقدرة ‏مسؤولي الاتحادات على تحقيق تطلعات كافة الرياضيين في المملكة، ‏مقدماً شكره وتقديره لمن عملوا في المرحلة الماضية. ‏



يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اعتمد يوم ‏الجمعة الماضي تعيين رؤساء جدد وإعفاء آخرين وتأسيس عدد من ‏الاتحادات الجديدة.‏