تركي آل الشيخ يعقد اجتماعه الأول برؤساء الاتحادات
الرياض - الرياضية | Sunday, 15 October 2017 - 18:05 pm
اجتمع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية مساء اليوم الأحد بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، برؤساء الاتحادات الرياضية لمختلف الألعاب، حيث تم خلال الاجتماع الاطلاع على متطلبات المرحلة المقبلة وآليات العمل المناسبة للألعاب، لرفع مستوى المنافسة بها والبدء في وضع برامج لصناعة ألعاب قادرة على الانتشار والجذب.
روحب تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية في مستهل اللقاء بالجميع، متطلعاً نحو العمل على تمثيل مشرف للرياضة السعودية، يوازي ما يحظى به هذا القطاع من دعم واهتمام من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، مؤكداً ثقته في قدرة الاتحادات على القيام بمهامها على أكمل وجه، وتنفيذ برامجها بدقة وإتقان، والسعي نحو أفضل المشاركات والإنجازات، وزيادة الشعبية والانتشار لهذه الألعاب، لافتاً إلى أنه سيجري تقييم دائم ومستمر للعمل والنتائج، ومعرباً في الوقت ذاته عن ثقته الكبيرة بمستقبل زاهر للألعاب المختلفة وقدرة مسؤولي الاتحادات على تحقيق تطلعات كافة الرياضيين في المملكة، مقدماً شكره وتقديره لمن عملوا في المرحلة الماضية.
يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اعتمد يوم الجمعة الماضي تعيين رؤساء جدد وإعفاء آخرين وتأسيس عدد من الاتحادات الجديدة.