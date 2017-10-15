اتحاد السلة يسمح للأندية بتسجيل مواليد المملكة

الرياض - الرياضية | Sunday, 15 October 2017 - 18:16 pm

أصدر عبدالرحمن المسعد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة مساء اليوم الأحد، عدداً من القرارات الإدارية التنظيمية لتطوير لوائح الاتحاد ومسابقاته وتنظيم شؤون اللاعبين والمدربين.

وجاءت القرارات التي أصدرها المسعد على النحو التالي:



تأجيل انطلاق دوري الأندية الممتاز لكرة السلة لمدة شهر من تاريخ 7/2/1439هـ الموافق 27/10/2017م.



السماح بمشاركة لاعبين اثنين كمحترفين أجانب، ولاعب من مواليد المملكة مع كل نادٍ مشارك في دوري الأندية الممتاز لكرة السلة.



تشكيل لجنة مكونة من رئيس الاتحاد وعضوية كل من:

عبدالرحمن بن محمد شاهين.

منصور بن سعيد السوليم.

للموافقة على التعاقد مع اللاعبين المحترفين الأجانب واللاعبين مواليد المملكة للأندية المشاركة في الدوري الممتاز، وذلك لرفع المستوى الفني للاعبين المحترفين.

هذا ويحصل الاتحاد على نسبة 10% من كل عقد مدرب أجنبي، ونسبة 5% من كل عقد لاعب أجنبي محترف مشارك في دوري الأندية الممتاز لكرة السلة.