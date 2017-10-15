تعيين طلال آل الشيخ رئيساً للشباب.. وإعفاء قريني النصر

الرياض - الرياضية | Sunday, 15 October 2017 - 19:39 pm

أصدر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الأحد عدة قرارات، يأتي أبرزها بحل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة عبدالله القريني وتعيين طلال آل الشيخ رئيساً للنادي حتى نهاية الموسم الجاري، كما قرر رئيس هيئة الرياضة إعفاء سلمان القريني أمين عام نادي النصر من منصبه، وذلك بناءً على ما تم رصده من تجاوزات تجاه المؤسسة الرياضية.



وتأتي قرارات تركي آل الشيخ رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة، في سعيه إلى تطوير الرياضة السعودية والارتقاء بها والسير ضمن خطط رؤية المملكة 2030.