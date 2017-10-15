الحبسي يحشد جماهير السلطنة للهلال

الرياض - الرياضية | Sunday, 15 October 2017 - 19:41 pm

وجه العماني علي الحبسي حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نداءً لجماهير الهلال في سلطنة عمان للتواجد في ملعب مجمع السلطان قابوس في مسقط، عندما يحل الهلال ضيفاً على بيرسبوليس الإيراني الثلاثاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2017، والذي كسب الهلال مباراة ذهابه بنتجية 4/0.



وكتب الحبسي في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لجماهير الزعيم الهلالي بالسلطنة، أقدم الدعوة للتواجد في مجمع السلطان قابوس بالعاصمة الجميلة مسقط".



يشار إلى أن حارس منتخب عمان والقادم من الدوري الإنجليزي، أصر على المغادرة مع الفريق العاصمي إلى مسقط، رغم أنه غير متواجد في قائمة فريق الهلال الآسيوية، حيث لا يحق له المشاركة في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية.