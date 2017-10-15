الصنيع يتسلم الاتحاد رسمياً بعد الجرد

جدة - الرياضية | Sunday, 15 October 2017 - 21:18 pm

تسلم حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد المكلف من قبل الهيئة العامة للرياضة اليوم الأحد، الملفات الإدارية ومحتويات النادي من أحمد روزي مدير مكتب الهيئة بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد انتهاء عملية الجرد التي قام بها أعضاء المكتب منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري.



وقدم حمد الصنيع رئيس مجلس إدارة النادي الغربي الشكر لمدير وأعضاء مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة، على جهودهم في حصر كافة الملفات والمحتويات في النادي، لإتمام عملية الاستلام بالشكل الصحيح والذي يتماشى مع أنظمة ولوائح الهيئة العامة للرياضة.



يشار إلى أن تركي آل الشيخ كلف حمد الصنيع برئاسة الاتحاد بعد أن أعفى أنمار الحائلي الرئيس السابق للنادي الجداوي.