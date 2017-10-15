ليوناردو يقود النصر لكسب نقاط التعاون

الرياض - الرياضية | Sunday, 15 October 2017 - 22:11 pm

استطاع البرازيلي ليوناردو المحترف في صفوف النصر من قيادة فريقه العاصمي لكسب ثلاثة نقاط من ضيفه التعاون، بعد أن سجل هدفي فريقه مساء اليوم الأحد، في لقاء أقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.



وتقدم ليوناردو للنصر عند الدقيقة، قبل أن يعدل الحاج كامارا النتجية لصالح التعاون عند الدقيقة 42، ليعود البرازيلي من جديد ويضيف الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 51، لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة 2/1.



ورفع النصر رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة 12 في المركز الخامس، فيما جمدت الخسارة رصيد التعاون عند النقطة الخامسة في المركز العاشر.