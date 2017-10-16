كانت صعبة ولياقتنا ضعيفة

حواس العايد | Monday, 16 October 2017 - 00:00 am

لم يخف الأرجنتيني جوستافو كونتيروس مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمس على التعاون ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كونتيروس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: كما توقعتها كانت المباراة صعبة والتعاون فريق جيد ويمتلك عناصر ممتازة واستطاع الوصول إلى منطقتنا كثيرا ولكن لاعبينا كانوا على قدر المسئوليه واستطعنا تحقيق الفوز.

وأضاف: أنا سعيد جدا بالفوز رغم أن اللاعبين لم يلعبوا بالطريقه التي طلبتها منهم تماما، فبعد الهدف الأول سنحت لنا فرص لم نستغلها، وفي المقابل استغل التعاون بعض الثغرات وسجل هدف التعادل واستغل التعاون بعض الثغرات لدينا ولكن لم يوفق بالتسجيل، ثم عدنا وتقدمنا وأنهينا المباراه بالشكل الذي نريده.

وكشف كونتيروس أن أداء الفريق هبط في الشوط الثاني بسبب ضعف اللياقة وقال: نحتاج إلى بعض الوقت حتى نعمل على رفع مستوى الفريق ككتلة واحدة.